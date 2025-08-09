Infos précédentes :
- Sex Pistols & Frank Carter @ Hellfest
- Quand les Sex Pistols bénissaient la reine
- Johnny Rotten pas content
- Les Guns bouderont la France en 2025 ?
- Duff fonde les Pistols & Roses?
- Duff et un Sex Pistols en héros
- Frank et les Sex Pistols sur scène
- Frank s'inscruste chez les Pistols
- Billy s'invite chez Dave
- Le tapis magique de Glen Matlock
Posté par M!ke.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Sex Pistols & Frank Carter @ Hellfest - 09/08
Le set des Sex Pistols et Frank Carter donné ce 20 juin sur la Warzone du Hellfest est sur le Tube. Merci Arte. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires