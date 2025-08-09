Infos précédentes :
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
MetallicA, Depeche Mode, Nick Cave sont autant d'artistes américains, européens ou australiens qui ne se produisent plus en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022. Face à ces annulations, les groupes de reprises sont de plus en plus populaires dans le pays. France 24 a mis en ligne un petit reportage sur ce phénomène. [plus d'infos]
