Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Back To The BeginningParce que les fans russes voudraient aussi accueillir leurs idoles - 09/08

MetallicA, Depeche Mode, Nick Cave sont autant d'artistes américains, européens ou australiens qui ne se produisent plus en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022. Face à ces annulations, les groupes de reprises sont de plus en plus populaires dans le pays. France 24 a mis en ligne un petit reportage sur ce phénomène. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page