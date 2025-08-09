Infos précédentes :

Judas PriestL'épitaphe de Judas Priest - 09/08

En 2012, Judas Priest bouclait sa tournée mondiale avec un passage par l'Hammersmith Apollo de Londres. Leur set est en ligne. [plus d'infos]

