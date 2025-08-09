Infos précédentes :
- L'épitaphe de Judas Priest
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- Blutgott et ses légions
- Blutgott reprend du Judas Priest
- Cocorico, Gojira remporte son Grammy !
- L'affiche du Hellfest 2025 est tombée
- Gojira aux Grammy's 2025
- Judas Priest avec 3 gratteux au RNRHOF
- Judas Priest a des vents en live
- Judas Priest live en tir groupé
Posté par M!ke.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
L'épitaphe de Judas Priest - 09/08
En 2012, Judas Priest bouclait sa tournée mondiale avec un passage par l'Hammersmith Apollo de Londres. Leur set est en ligne. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires