Trivium enterré avec ses cris - 09/08
Trivium a sorti un nouveau single : "Bury me with my screams". Le titre sera présent sur un nouvel EP trois titres prévu pour le 31 octobre, Struck dead. [plus d'infos]
Trivium
EP : Struck dead
Label : Roadrunner
Date de sortie : 31/10/2025
- Roadrunner
Bury me with my screams
Six walls surround me
