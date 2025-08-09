Dans une récente interview Mario Duplantier de Gojira s'est confié sur la direction artistique du prochain album du groupe, successeur de Fortitude sorti en 2021, prévu pour 2026. Il annonce qu'ils retournent à des gros riffs et un son plus metal et plus moderne. Deux morceaux restent à boucler et il signale qu'il est plus difficile pour les membres de s'accorder aujourd'hui que lorsqu'ils avaient 20 ans.