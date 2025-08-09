Infos précédentes :
- Gojira enverra du gros riff en 2026
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Judas Priest rend hommage à Black Sabbath
- Krimh embrasse le monde
- Mario sur la ligne
- Le tour de France de Gojira
- Mario à marée montante
- Ozzy peine à marcher
- Le tout dernier concert de Black Sabbath annoncé
- Cocorico, Gojira remporte son Grammy !
Posté par M!ke.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Modéré le 09/08/2025 à 08:00.
Gojira enverra du gros riff en 2026 - 09/08
Dans une récente interview Mario Duplantier de Gojira s'est confié sur la direction artistique du prochain album du groupe, successeur de Fortitude sorti en 2021, prévu pour 2026. Il annonce qu'ils retournent à des gros riffs et un son plus metal et plus moderne. Deux morceaux restent à boucler et il signale qu'il est plus difficile pour les membres de s'accorder aujourd'hui que lorsqu'ils avaient 20 ans.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires