Ho99o9 s'incline - 08/08
Ho99o9 sortira son nouvel album Tomorrow we escape le 9 septembre. Greg Puciato (Better Lovers, ex-The Dillinger Escape Plan, Killer Be Killed, etc.) et Chelsea Wolfe seront notamment en invités sur certains morceaux. Le groupe a dévoilé "Incline" avec Nova Twins en guest. [plus d'infos]
