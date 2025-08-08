Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
Great American Ghost revisite Deftones - 08/08
Great American Ghost s'est approprié et a revisité le titre "Hole in the Earth" de Deftones. Le morceau est présent sur Saturday night wrist des natifs de Sacramento. [plus d'infos]
Deftones
LP : Saturday night wrist
Label : Maverick Records
Date de sortie : 31/10/2006
Hole in the earth
Rapture
Beware
Cherry waves
Mein
u,u,d,d,l,r,l,r,a,b,select,start
Xerces
Rats! rats! rats!
Pink cellphone
Combat
The earth
Riviere
