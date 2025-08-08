Infos précédentes :
- David Gilmour dans les salles obscures
- David te remercie et te souhaite un joyeux Noël
- L'appel de David
- l'entre 2 de Gilmour remixé
- David respire en répète
- Body Count embauche un ex-Pink Floyd pour reprendre du Pink Floyd
- David chanceux
- David Gilmour en nuit de velours
- David Gilmour fait de la reprise avec sa fille
- Gilmour se met à la cornemuse
Posté par M!ke.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
David Gilmour dans les salles obscures - 08/08
Le 17 septembre, le concert de David Gilmour donné dans le cadre du Circus Maximus de Rome sera diffusé dans un certain nombre de salles de cinéma. Un trailer est disponible. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires