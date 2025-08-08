Infos précédentes :

david gilmour DVD remember that nightDavid Gilmour dans les salles obscures - 08/08

Le 17 septembre, le concert de David Gilmour donné dans le cadre du Circus Maximus de Rome sera diffusé dans un certain nombre de salles de cinéma. Un trailer est disponible. [plus d'infos]

