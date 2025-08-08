Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
Gene Simmons EB-0 BassLe dernier concert de Kiss sur le Tube - 08/08

Clôture de leur End of the Road World Tour, l'ultime concert de Kiss donné au Madison Square Garden en décembre 2023 est disponible sur YouTube. [plus d'infos]

