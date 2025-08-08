Infos précédentes :
- Le dernier concert de Kiss sur le Tube
- Paye tes étrennes avec Gene
- Bryan ré-enregistre sa collab' avec Kiss
- Yungblud fait un bisou
- Kiss Avatars pour 2027
- Kiss illumine l'ESB et annonce une nouvelle ère
- Ace Frehley dévoile son voltage
- La progéniture de Kiss reprend la barre
- Gene Simmons choppe une signature
- Des ex-Kiss ne veulent pas de bisou
Posté par M!ke.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
Modéré le 08/08/2025 à 08:00.
Le dernier concert de Kiss sur le Tube - 08/08
Clôture de leur End of the Road World Tour, l'ultime concert de Kiss donné au Madison Square Garden en décembre 2023 est disponible sur YouTube. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires