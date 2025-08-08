Infos précédentes :
- Un peu d'Idles au Montreux Jazz Festival
- Idles bosse pour Darren
- Idles @ Primavera Sound
- Le Cabaret Vert livre son affiche
- Le Cabaret Vert s'échauffe
- Idles officialise ses pops avec Danny Brown
- My Chemical Romance en parade sur les routes américaines
- Cult of Luna se met au punk
- Idles a fait le Southside
- Un peu d'Idles au Lowlands
Un peu d'Idles au Montreux Jazz Festival - 08/08
Trois titres d'Idles lors de leur concert au Montreux Jazz Festival de 2023 sont à mater par ici. [plus d'infos]
Idles
LP : Tangk
Label : Partisan Records
Date de sortie : 16/02/2024
Idea 01
Gift horse
Pop pop pop
Roy
A gospel
Dancer
Grace
Hall & oates
Jungle
Gratitude
Monolith
