Posté par M!ke.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
2026 : 35 ans de WOA - 07/08
En 2026, le Wacken Open Air fêtera ses 35 ans d'existence. Lors de la clôture de son édition 2025, l'organisation a annoncé quelques premiers noms de cette cette édition anniversaire à venir où se seront notamment présents Lamb Of God, In Flames, Powerwolf, Def Leppard et bien d'autres. [plus d'infos]
