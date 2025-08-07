Oasis poursuit sa tournée de reformation et a bouclé cinq stades de Wembley sold-out. Le groupe a partagé une brève vidéo récap de ce moment de communion historique avec ses fans. Triste fait divers qui a malheureusement entaché cette série de concerts, un fan d'une quarantaine d'années a perdu la vie samedi, suite à une chute mortelle dans le stade. [plus d'infos]