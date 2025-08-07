Posté par M!ke.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Mad Season: Live at the Moore - 07/08
Le dernier concert de Mad Season (le super groupe monté par Mike McCready de Pearl Jam, Layne Staley d'Alice In Chains, Barrett Martin de The Screaming Trees et le bassiste John Baker Saunders) datant de 1995 a refait surface sur YouTube dans une version remixée et remasterisée. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires