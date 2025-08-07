Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Deep Purple-=1Deep Purple @ Montreux 2006 - 07/08

En 2006, le groupe britannique Deep Purple clôturait la 40ème édition du Montreux Jazz Festival, où il avait percé au début des années 1970. Leur set a été mis en ligne par Arte. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page