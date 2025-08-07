Infos précédentes :
- Deep Purple @ Montreux 2006
- RIP Terry Reid
- SatchVai recrute une pointure
- La racine télévisuelle française de Deep Purple
- Dans l'espace du Wacken avec Deep Purple
- Deep Purple en parfait étranger
- Un DP en solo
- Glenn Hughes revient en Europe en 2025
- JLT en white Russian
- Black Country Communion en Europe en 2025
Posté par M!ke.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Deep Purple @ Montreux 2006 - 07/08
En 2006, le groupe britannique Deep Purple clôturait la 40ème édition du Montreux Jazz Festival, où il avait percé au début des années 1970. Leur set a été mis en ligne par Arte. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires