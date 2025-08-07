Infos précédentes :

Soundgarden - King animalDans la cage avec Matt - 07/08

Drumeo a consacré un épisode aux coulisses des parties batterie de "Rusty cage" de Soundgarden en compagnie de Matt Cameron. [plus d'infos]

