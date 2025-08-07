Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Modéré le 07/08/2025 à 08:00.
Dans la cage avec Matt - 07/08
Drumeo a consacré un épisode aux coulisses des parties batterie de "Rusty cage" de Soundgarden en compagnie de Matt Cameron. [plus d'infos]
