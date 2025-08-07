Infos précédentes :
RA // KROQ - 07/08
Rise Against est passé par les studios KROQ Helpful Honda Sound Space. Leur set de 6 morceaux est à revoir par là. On te partage également l'épisode de Tracks d'Arte où le groupe revient sur les albums qui les ont influés. [plus d'infos]
Rise Against
LP : Ricochet
Label : Loma Vista Recordings
Date de sortie : 15/08/2025
LP : Ricochet
Label : Loma Vista Recordings
Date de sortie : 15/08/2025
Nod
I want it all
Ricochet
Damage is done
Us against the world
Black crown
Sink like a stone
Forty days
State of emergency
Gold long gone
Soldier
Prizefighter
