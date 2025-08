Le célèbre guitariste et chanteur britannique Terry Reid est décédé aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Il avait notamment refusé le poste de chanteur de Led Zeppelin (c'est lui qui a suggéré à Page de prendre Plant) et de Deep Purple pour se consacrer à une carrière solo et de musicien de sessions studios. Il avait commencé la musique avec les Jaywalkers.