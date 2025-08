C'est le retour de The Lemonheads ! La bande du guitariste et chanteur Evan Dando sortira Love chants le 24 octobre via la compagnie de disque Fire Records. Mais ce n'est pas tout, puisque Dando publiera ses mémoires, Rumours of my demise, le 6 novembre. Quelques invités ont été invités sur l'album dont J Mascis de Dinosaur Jr et Juliana Hatfield. Voici quelques extraits à la suite. [plus d'infos]