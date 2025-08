Après un titre éponyme, The Barr Brothers a présenté "Run right into it", un nouvel extrait de son 4e album, Let it hiss, qui sortira le 17 octobre 2025 via Secret City Records / Modulor. Il compte les collaborations de Jim James (My Morning Jacket), Patrick Watson, Elizabeth Powell (Land of Talk) et Klô Pelgag. [plus d'infos]