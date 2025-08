Chris Beattie, l'ancien bassiste fondateur d'Hatebreed viré du groupe en novembre 2024, a récemment déposé plainte contre ses anciens partenaires et plus particulièrement son leader, Jamey Jasta. Il accuse ce dernier d'avoir eu un comportement erratique envers lui et de l'avoir privé de la jouissance de son poste dans Hatebreed, et donc de l'éloigner de ses fans, des tournées et des revenus que le groupe génère. De plus, le bassiste considère qu'il incarnait son succès, tout en affirmant qu'il existait un accord entre lui et le chanteur sur la copropriété à part égales des droits de propriétés intellectuelles des œuvres du groupe. Pour résumer, le cœur du problème est le fric.