Whipping Boy, groupe de punk hardcore expérimental fondé en 1981 par Eugene Robinson (frontman d'Oxbow et Bunuel) et qui a splitté en 1989, va ressortir Muru Muru (qui date de 1984) sous la forme d'une version entièrement retravaillée par Joe Chiccarelli (The White Stripes, The Strokes, Frank Zappa...) d'après les vieilles bandes fragiles qui ont été retrouvées par Eugene. Cela va s'appeler Dysillusion: a Muru Muru remix et ca sortira le 5 septembre 2025 chez Backhouse Records.

[ Précommande: Site du label ]