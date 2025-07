"Pockets", le nouveau single du quintet de Cardiff Panic Shack, a fait l'objet d'un clip à voir à la suite. Leur premier album éponyme est sorti le 18 juillet via Brace Yourself Records. Le groupe jouera le 14 août au Cabaret Vert et le 28 novembre au Point Éphémère à Paris dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. [plus d'infos]