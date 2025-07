Roddy Bottum, le claviériste et co-fondateur de Faith No More, sortira ses mémoires le 4 novembre 2025 dans un livre intitulé The royal we. Il explore notamment l'époque dans laquelle le musicien vivait dans les années 80 à San Francisco, sa lutte contre l'héroïnomanie, et son homosexualité. Les précommandes du livre seront accompagnées d'un recueil de poésie exclusif intitulé The drugs and the drugs and the drugs, compilé et dirigé par Christopher Garrett, ainsi que d'un t-shirt exclusif conçu par Bottum.

[ Précommande: Akashic Books / Précommande: Amazon ]