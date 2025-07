King Crimson a annoncé, par le biais de son guitariste Jakko Jakszyk, qu'il travaillait sur un nouvel album studio. Le line-up est le suivant : Jakko Jakszyk, Robert Fripp, Mel Collins, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jeremy Stacey, et le bassiste Tony Levin. Leur dernier disque, The power to believe, date de 2003.