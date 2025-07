L'ex-chanteur de Kyuss, John Garcia, a annoncé avoir monté un groupe avec Bill Kelliher, guitariste de Mastodon, et la paire rythmique de Karma To Burn (Rich Mullins et Nathan Lumbaugh). Ils auraient déjà 6 ou 7 titres de composés, mais leurs emplois du temps ne se coordonnent pas pour le moment pour aller plus loin.