Venera, le projet ambient expérimental de Munky de Korn et du compositeur Chris Hunt, annonce un nouvel et second album pour le 12 septembre 2025. Il s'intitulera Exinfinite, comprendra les participations sur 3 titres de Chelsea Wolfe, FKA Twigs et Dis Fig. Voici un premier extrait à la suite. [plus d'infos]