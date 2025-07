Howlin' Banana Summer Sampler 12

Le label Howlin' Banana Records a mis en ligne sur Bandcamp son sampler 20 titres de l'été, avec de nombreux inédits, reprises, morceaux live de TH Da Freak, Lùlù, Loons, Opinion, The Spitters... La compile est en écoute et téléchargement à prix libre, toutes les ventes étant reversées à l' UNICEF pour soutenir leurs actions dans la bande de Gaza.

