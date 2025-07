Jack And The Bearded Fishermen (noise post-hardcore, Besançon) présente "Memory" premier extrait de Naked, cinquième album à paraitre en novembre 2025 chez Twenty Something (Lane, Daria, Go Public...). Enregistré et mixé par Flavien Van Landuyt au Bastion et Studio Zèbre (Besançon), la sortie s'accompagne d'un clip réalisé par Brice Hincker qui se visionne ci-dessous. [plus d'infos]