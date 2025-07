Pour les 30 ans de (What's the story) Morning glory?, Oasis sortira une réédition de leur second album le 3 octobre. Il contiendra notamment des titres bonus en acoustique dont ce "Acquiesce". Les enfants terribles du rock se sont réunis sur scène pour les deux premières dates de leur tournée mondiale à Cardiff le weekend dernier, tournée qui s'annonce comme un évènement planétaire historique dont les retombées économiques sont colossales. [plus d'infos]