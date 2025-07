On reste dans le thème de la journée d'adieu à la scène de Black Sabbath de samedi lors de ce Back to the beginning en te proposant ci-après pas mal de sets proposés. Tu trouveras notamment ceux de Pantera, Gojira, MetallicA, Slayer, Tool ou encore de Mastodon. Et si tu fouilles un peu le web, tu en trouveras bien d'autres. Une journée mythique ! [plus d'infos]