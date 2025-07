Le groupe de deathcore mélodique parisien Kami No Ikari a dévoilé un nouveau single inédit, "See you in hell", une relecture d'un thème culte de l'animé Yu-Gi-Oh!. Il s'agit du premier titre avec le batteur Félix Feuillette (Indicible, Vermicular Incubation). [plus d'infos]