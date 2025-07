Hier soir se tenait la soirée évènement Back to the beginning marquant (en principe) la fin définitive des pionniers du heavy metal, Black Sabbath, dans leur ville d'origine Birmingham. Une journée marquée par la présence de nombreux artistes 4 étoiles (MetallicA, Gojira, Slayer, Lamb Of God, Guns N' Roses, etc.) pour rendre hommage à Ozzy et sa bande. Plus tôt dans la semaine et n'ayant pu répondre présent à l'invitation du Prince des Ténèbres, Judas Priest a délivré une reprise de leur culte "War pigs". [plus d'infos]