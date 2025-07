Les précommandes (CD et LP) de Take enough leeway, deuxième album de Mule Jenny (avec des membres de We Insist! et Lysistrata), dont la sortie est toujours fixée au 19 septembre, sont ouvertes auprès de Vicious Circle. En guise d'avant-goût, voici "Liberty's for sale"

[ Take enough leeway: Précommande ] [plus d'infos]