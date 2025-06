mag 66 : the jesus lizard

Ce sont les cultissimes The Jesus Lizard qui nous font l'honneur de la couv' pour ce Mag #66, chronique, live report et interview, on leur a fait la totale pour fêter leur passage dans la capitale ! D'autres groupes sont interviewés dans ce dernier mag de la "saison" et pas des moindres puisque Akiavel, Brother Junior, Sixpenny Millionnaire, Tohu Bohu, Pogo Car Crash Control, Barbet, Vulgaires Machins, La Reine Garçon et Christophe boss du Furiosfest ont répondu à nos questions. Côté concerts, on te propose de revivre ceux de Kittie, Blue Öyster Cult,Pup, Ten56. et de te plonger dans la chaude ambiance d'On N'a Plus 20 Ans, histoire de te faire saliver avant la sortie de notre compte-rendu des festoches de l'été dans à la rentrée...

[ Mag #66: pdf (37 Mo) ] [plus d'infos]