Le groupe norvégien de black metal symphonique Dimmu Borgir a officiellement élargi sa formation en accueillant Kjell Åge "Damage" Karlsen en tant que nouveau guitariste. Karlsen a fait ses débuts avec le groupe le vendredi 27 juin au festival norvégien Tons Of Rock à Oslo. Karlsen a déjà collaboré avec le leader Shagrath au sein du groupe Chrome Division et est venu remplacer Galder (Thomas Rune Andersen), qui a quitté Dimmu Borgir à la mi-2024 pour se concentrer sur son projet solo, Old Man's Child.