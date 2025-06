Le tout nouveau festival Z51 Fest, lancé par l'équipe de Zone51 à Sélestat en Alsace, a prévu 4 jours de fêtes du 17 au 20 juillet aux Tanzmatten. 2 journées aux saveurs différentes, le jeudi pour la chanson rock, le vendredi pour le metal/folk/pagan, le samedi pour le reggae/dub et le dimanche pour le punk rock/hardcore. Parmi la liste des groupes participants : Saor, Feuerschwanz, Primordial, The Rumjacks, Krav Boca, Johnny Mafia, Poésie Zéro, R3vivre, Les Fatals Picards et Clinton Fearon. Toutes les infos à la suite.

