Le Hellfest, c'était seulement il y a une petite semaine et on a déjà hâte d'être à la prochaine édition. Pour t'aider (ou pas) à traverser la période de hell'blues post-festival, on te propose de mater l'aftermovie officiel, le report de The Doom Dad et des concerts de l'édition notamment ceux de Refused (avant d'être fuck**g dead again) ou encore de Knocked Loose. Il y en a plein d'autres sur le Tube d'ailleurs : merci Arte. [plus d'infos]