En pleine tournée, Wayne Lozinak, le guitariste de Hatebreed, a ressenti de légers symptômes qui lui ont fait craindre une possible attaque cérébrale. Après des examens approfondis à Lille, on a détecté une tumeur bénigne (non cancéreuse) au cerveau du musicien américain. Par prudence, il est rentré aux États-Unis pour se faire opérer et se reposer. Il est remplacé temporairement par Matt Bachand, leur bassiste live.