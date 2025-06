À l'occasion de leurs prestigieux concerts "Castles & eagles" en septembre 2025 au Zénith de Paris, Nantes et Toulouse, les légendes du heavy metal britannique Saxon sortiront Eagles over hellfest le 13 juin 2025 via Silver Lining Music. La galette comportera l'enregistrement audio de leur concert au Hellfest 2024. La performance de "Heavy metal thunder" a été partagée. [plus d'infos]