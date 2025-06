Tu es fan de musique électronique ? Tu habites sur Paris ? Ça tombe bien car les 26 et 27 septembre au Parc des Expositions Paris Nord se tiendra le Dream Nation Festival avec plus de 60 artistes, 3 scènes indoor & outdoor, des B2B inédits, entre electro, techno, trance, hard music, dubstep & drum & bass. Le line-up et les infos pratiques se trouvent à la suite. [ Site web / Billetterie / Event Facebook (1 hit) / Instagram / Aftermovie ] [ plus d'infos ]

■ ■ LINE UP ■■

ASCENDANT VIERGE | REINIER ZONNEVELD b2b ANGERFIST | 999999999 | OGUZ | VINI VICI | ASTRIX | ANDY C | MALAA + ALTER EGO | BILLX b2b VANDAL | SUB ZERO PROJECT | SEFA | HILIGHT TRIBE | ACE VENTURA | WILKINSON | ZOMBOY | ROOLER | MISS K8 b2b ANIME | KAYZO b2b MUST DIE! | KANINE b2b SOTA | PERCEVAL| DYEN b2b STAN CHRIST | EARGASM GOD | MISHLUFT | VIEZE ASBAK | HADES | INFEKT b2b SAMPLIFIRE | MANDIDEXTROUS | ASDEK | MAD DOG | NICE KEED | PARTYRAISER b2b MAJOR CONSPIRACY | SILENCE : SKONE x PROTOKSEED |SPICE UP! | VON BIKRAV



●● INFOS PRATIQUES ●●

PARC DES EXPOSITIONS PARIS NORD

ZAC Paris Nord 2

93420 Villepinte

20h30-06h15