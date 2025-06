Never enough du phénomène Turnstile est sorti vendredi. Pas mal d'actus cette semaine pour le groupe. Un passage au The tonight show starring Jimmy Fallon pour interpréter "I care" et "Dull", une longue interview dans les bureaux d'Apple Music où la bande de Baltimore revient sur son succès, sa tournée en ouverture de Blink-182, une vidéo au devant de fans venus découvrir l'album au ciné... Bref, c'est la hype du moment dans la sphère rock/metal. Si le dernier album est bien dans la continuité de Glow on, nul doute qu'il va faire couler beaucoup d'encre entres fans déçus de leur hardcore énergique des débuts et le tournant plus mainstream de ces deux derniers albums. [plus d'infos]