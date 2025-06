La prochaine édition de l'Itawak Fest se déroulera les 12, 13 et 14 juin, toujours au Molodoï à Strasbourg. Les artistes présents sont les suivants : Wormrot (pour leur unique date française), Sure, Oak, Bank Myna, Yarostan, Midlife, Ana Lesu, Mandibula, Wolfer, TFB, Teigne, War, The man and the abyss, Traquenard, Bleachdrinker, Lowtone + DJ VLC. La playlist Deezer officielle du festival se trouve à la suite, ainsi que les infos sur le festival.

