Il y a depuis quelques mois (plus ?) le phénomène "metal" Sleep Token. Depuis, un autre projet musical mystérieux agite la toile avec ce groupe, President. Un premier single intitulé "In the name of the father" est dispo. Le clip cumule près de 1 million de vues. Le groupe sera à l'affiche du Download Festival. Un second single devrait voir le jour prochainement à en croire ce teaser. [plus d'infos]