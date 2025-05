La nouvelle édition du MordorFest se déroulera les 15 et 16 août à la cascade du Déroc à Nasbinals en Lozère (48). Les groupes déjà confirmés sont : W!zard, Pord, Ckraft, Franck Vigroux, Vultures, Hyenas And Coyotes, Château Cosco, Fer/Vent, Cléon, It It Anita, No More Waiting, Disco Boule, Black Bile, Suif, Vertex, Doppler, Les Projets d'Athéna, Trucs, Wormsand, X25X et Three Second Kiss. Plus d'infos ci-dessous.

