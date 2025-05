Stade, groupe breton de rock indé composé de Elouan Jégat au chant (Skopitone Sisko), Yann Ollivier à la basse (Thomas Howard Memorial, The Craftmen Club) et Baptiste Le Solliec à la batterie (Skopitone Sisko), sortira son premier album, Musiques de stade, le 21 novembre 2025. 2 extraits sont déjà disponibles à la suite. Un troisième est prévu pour le mois de juin. [plus d'infos]