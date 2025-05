Le samedi 28 juin se déroulera au Kilowatt à Vitry-Sur-Seine (près de Paris) un nouveau festival ou le metal et la bass music se rencontreront : le Skull Valley Festival. De 15h30 à 2h00, tu pourras y croiser notamment Northlane, Phaseone, Novelists, Pythius, Birds In Row, Zardonic, TSS , Nimda, Revnoir, Vastive, Violence et Akov.

[ Skull Valley Festival: Instagram ]