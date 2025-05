Alors que Skinny Lister vient à peine de sortir son nouvel album, Song From The Yonder, le groupe annonce qu'il le défendra prochainement sur les routes européennes. Une tournée qui passera par l'Hexagone le jeudi 13 novembre au Backstage By The Mill à Paris en compagnie des australiens de The Cloverhearts et des américains de Vandoliers. Mais aussi à Lisieux (14) au Mosaic, le lendemain. A la suite, vous pouvez découvrir leur dernier clip en date pour le titre : "Song from the yonder". [plus d'infos]