On est en 1993, Rage Against The Machine a sorti son premier album éponyme l'année précédente et sillonne la planète pour promouvoir son message au travers de sa musique aux textes engagés. Lors de leur tournée européenne, la bande à Zack de la Rocha passe par le Pinkpop hollandais. Leur set intégral a été mis en ligne. Culte. [plus d'infos]