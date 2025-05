The Callous Daoboys LP : I don't want to see you in heaven Date de sortie : 16/05/2025

I. Collection of forgotten dreams

Schizophrenia legacy

Full moon guidance

Two-headed trout

Tears on lambo leather (feat. Adam Easterling)

Lemon

Body horror for birds (feat. 1ST VOWS)

The demon of unreality limping like a dog

Idiot temptation force

Douchebag safari

Distracted by the mona lisa

II. Opt out

III. Country song in reverse (feat. Low Before The Breeze)