Parisiens, Parisiennes, sans un peu plus d'un mois (les 26 et 27 juin), le Garage MU Festival présentera une nouvelle édition qui s'annonce excellente, jugez donc : Party Dozen, Gans, Warm Exit, Spill Gold, Siska et Eat-Girls fouleront les planches de la Station - Gare des Mines (Porte d'Aubervilliers - Paris 18e). Au menu : punk rock de garage encrassé, synthwave de zones industrielles empoissées, du krautrock d'aire d'autobahn oubliée, grunge de ZAD animée et du stoner de ZAC désaffectée.Toutes les infos sont sur le lien ci-dessous :

[ Garage MU Festival 2025: Site officiel ]